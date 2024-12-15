На "лисій" гумі в ожеледицю: у Києві вантажівка в'їхала у цегляний паркан приватного будинку

У Печерському районі Києва вантажівка протаранила цегляний паркан приватного будинку, авто було на "лисій" гумі. На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

ДТП сталася на вулиці Звіринецькій за участю вантажівки Iveco. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

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Деталі ДТП у печерському районі Києва

У Печерському районі столиці вантажівка Iveco врізалася у цегляний паркан приватного будинку.

Після прибуття на місце події правоохоронці провели огляд транспортного засобу та виявили серйозне порушення. У вантажівки була гума, яка не відповідала стандартам безпеки – колеса були "лисими", що значно ускладнило контроль над автомобілем на ожеледиці.

Київ. Вулиця Звіринецька. Ми прибули на виклик про дорожньо-транспортну пригоду та побачили вантажний автомобіль Iveco, що в'їхав у паркан житлового будинку. З'ясувавши деталі аварії, встановили, що на засніженій проїзній частині водій не впорався з керуванням. На щастя, ніхто не травмувався,

– розповіли в пресслужбі.

За результатами перевірки поліцейські склали на водія адміністративний протокол за скоєння ДТП та винесли постанову за керування транспортним засобом у неналежному технічному стані. Правоохоронці наголосили, що використання зношених шин є вкрай небезпечним, особливо на слизькій дорозі в умовах зимової погоди.