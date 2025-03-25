Скоїв смертельну ДТП на Київщині та переховувався: як покарали водія

На Бучанщині в липні 2023 року чоловік напідпитку скоїв ДТП, у якій загинув дворічний хлопчик. Тоді порушник не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в дерево.

Суд виніс вирок водію легковика. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини та Київську обласну прокуратуру.

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Яке покарання отримав винуватець смертельної ДТП

За даними поліції, водія, який скоїв смертельну ДТП, засудили до семи років ув'язнення та на такий же термін позбавили права керування транспортними засобами. Окрім цього, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування моральної шкоди на суму один мільйон гривень.

На Бучанщині в липні 2023 року мешканець Київщини, перебуваючи за кермом власного автомобіля у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в дерево. В транспортному засобі перебувало шість пасажирів, троє з яких діти. Всі отримали травми,

– кажуть в прокуратурі.

Тоді від отриманих травм в кареті швидкої медичної допомоги помер дворічний хлопчик. Водія також з травмами доправили до лікарні. Проте він втік звідти та переховувався від поліції. Правоохоронцям вдалося встановити його місцеперебування та затримати впродовж доби.

Розглянувши справу, Макарівський районний суд визнав чоловіка винним за статтею Кримінального кодексу України у порушенні правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого.

Нагадаємо, що нещодавно у Київській області трапилася ще одна дорожньо-транспортна пригода. У місті Вишневе 17 березня відбулося зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою. Внаслідок цього постраждало п'ять людей. Їх довелося госпіталізувати.