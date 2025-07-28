На Львівщині чоловік загинув через наїзд власного автомобіля: поліція розповіла деталі трагедії
- У Новому Роздолі Львівської області автомобіль наїхав на 29-річного водія, чоловік загинув на місці.
- Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
У неділю, 27 липня, у Новому Роздолі Львівської області припаркований автомобіль наїхав на 29-річного водія. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА та поліцію Львівської області.
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Що відомо про моторошну смерть 29-річного чоловіка?
ДТП трапилася близько 05:30 в Новому Роздолі Стрийського району. 29-річний мешканець міста, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, заїхав на бульвар Довженка, 8, зупинився та вийшов з машини.
У цей час автомобіль, який стояв під нахилом, покотився назад та наїхав на водія. Чоловік помер на місці. У поліції повідомили, що разом із водієм з автомобіля вийшли ще троє пасажирів.
За фактом події слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
До слова, 28 липня у Новоселиці Чернівецької області сталася смертельна ДТП за участю поліцейської, яка була поза службою. Унаслідок аварії на місці події загинула 35-річна жінка.