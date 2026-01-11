Смертельна ДТП сталася на Львівщині біля кордону з Польщею

На Львівщині поблизу кордону із Польщею сталася смертельна аварія. Відбулося зіткнення мікроавтобуса та вантажівки.

Загинула 1 людина, ще 5 осіб травмувалися. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.

Дивіться також У Фінляндії український автобус із пасажирами з'їхав у кювет

Що відомо про ДТП на Львівщині?

ДТП сталася 11 січня приблизно о 12:30 у селищі Краковець Яворівського району.

За кермом транспортних засобів перебували 38-річні водії.

На місці загинула 34-річна жінка з мікроавтобуса. Ще 5 пасажирів від 18 до 61 року отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Довідково. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Анкетні дані водіїв та потерпілих уточнюються,

– повідомили у поліції.

Аварії та ДТП: останні новини