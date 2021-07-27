Внаслідок зіткнення 3 авто на Львівщині постраждала 3-річна дитина

11:58

На трасі Львів – Мукачево на Львівщині зіштовхнулись три авто: Skoda Octavia, ГАЗ 33023 та Mini Cooper. У ДТП постраждали 4 людей, одна з них –дитина 3,5 роки. Їх відвезли до лікарні.