Внаслідок зіткнення 3 авто на Львівщині постраждала 3-річна дитина
27 липня 2021 , 11:58Читать новость на русском
На трасі Львів – Мукачево на Львівщині зіштовхнулись три авто: Skoda Octavia, ГАЗ 33023 та Mini Cooper. У ДТП постраждали 4 людей, одна з них –дитина 3,5 роки. Їх відвезли до лікарні.
Інцидент трапився 25 липня біля села Давидів. Причини ДТП встановлює поліція.
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Деталі ДТП
- 40-річний водій Mini Cooper рухався в напрямку до Львова.
- Із зустрічної смуги руху ліворуч у правий бік їхав ГАЗ 33023.
- Водій фургона не побачив зустрічне авто та в'їхав у нього.
- Mini Cooper від удару зіштовхнувся з авто Skoda Octavia.
- Як наслідок, травмувались 4 людей, з них – 3-річна дитина. Наразі вони – в лікарні з різним ступенем важкості.
- На місці працювала поліція, медики та рятувальники.
- За даними ДСНС, водія MINI Cooper діставали з авто за допомогою гідравлічних ножиць та різака.
- Також рятувальники від'єднали акумулятори в авто.
- "Варта 1" повідомляє, що через ДТП значно ускладнився рух.
Внаслідок ДТП постраждали 3 дорослих та 1 дитина на Львівщині / Фото ДСНС та "Варти 1"
Під Львовом у селі Давидів зіштовхнулись три авто: дивіться відео