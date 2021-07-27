Внаслідок зіткнення 3 авто на Львівщині постраждала 3-річна дитина

27 липня 2021 , 11:58
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Джерело:

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

На трасі Львів – Мукачево на Львівщині зіштовхнулись три авто: Skoda Octavia, ГАЗ 33023 та Mini Cooper. У ДТП постраждали 4 людей, одна з них –дитина 3,5 роки. Їх відвезли до лікарні.

Інцидент трапився 25 липня біля села Давидів. Причини ДТП встановлює поліція.

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Деталі ДТП

  • 40-річний водій Mini Cooper рухався в напрямку до Львова.
  • Із зустрічної смуги руху ліворуч у правий бік їхав ГАЗ 33023.
  • Водій фургона не побачив зустрічне авто та в'їхав у нього.
  • Mini Cooper від удару зіштовхнувся з авто Skoda Octavia.
  • Як наслідок, травмувались 4 людей, з них – 3-річна дитина. Наразі вони – в лікарні з різним ступенем важкості. 
  • На місці працювала поліція, медики та рятувальники.
  • За даними ДСНС, водія MINI Cooper діставали з авто за допомогою гідравлічних ножиць та різака.
  • Також рятувальники від'єднали акумулятори в авто.
  • "Варта 1" повідомляє, що через ДТП значно ускладнився рух.

Внаслідок ДТП постраждали 3 дорослих та 1 дитина на Львівщині / Фото ДСНС та "Варти 1"

Під Львовом у селі Давидів зіштовхнулись три авто: дивіться відео

Зверніть увагу! Нещодавно в Дніпрі авто тричі переїхало жінку. Водій авто протягнув потерпілу 20 метрів і згодом втік з місця події. Жінку госпіталізували в критичному стані.
Автор: Олег Терещенко