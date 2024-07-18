У Львові автобус "зніс" електроопору: є постраждалі пасажири

У Львові сталася аварія з потерпілими за участі маршрутки. Водій автобуса влетів в електроопору, унаслідок чого стався обрив мережі.

Аварія сталася на проспекті Червоної Калини, 60. Через ДТП є зміни у русі тролейбусів.

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До лікарні потрапили двоє пасажирів із травмами голови

У патрульній поліції повідомили, що, на щастя, усі пасажири автобуса, що влетів в електроопору, живі. Втім, двох із них все ж госпіталізували до лікарні.

Керівниця управління охорони здоров'я Львівської міської ради Марта Матюшко повідомила, що, зокрема, 76-річна жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану голови. Також до лікарні потрапив 60-річний чоловік з відкритою черепно-мозковою травмою. Їх стан – стабільний.

На місці події працюють усі необхідні служби. У міській раді Львова додали, що наразі рух в напрямку Сихова перекритий.

Тролейбуси № 24 тимчасово курсують за зміненим маршрутом: вулиця Шота Руставелі – вулиця Луганська (кільце) та у зворотному напрямі,

– повідомили там.

Наразі причини ДТП ще з'ясовуються.

Львівська маршрутка влетіла в електроопору / Фото Патрульної поліції та міської ради Львова