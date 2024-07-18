У Львові автобус "зніс" електроопору: є постраждалі пасажири
Джерело:Патрульна поліція Львівської області
У Львові сталася аварія з потерпілими за участі маршрутки. Водій автобуса влетів в електроопору, унаслідок чого стався обрив мережі.
Аварія сталася на проспекті Червоної Калини, 60. Через ДТП є зміни у русі тролейбусів.
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До лікарні потрапили двоє пасажирів із травмами голови
У патрульній поліції повідомили, що, на щастя, усі пасажири автобуса, що влетів в електроопору, живі. Втім, двох із них все ж госпіталізували до лікарні.
Керівниця управління охорони здоров'я Львівської міської ради Марта Матюшко повідомила, що, зокрема, 76-річна жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану голови. Також до лікарні потрапив 60-річний чоловік з відкритою черепно-мозковою травмою. Їх стан – стабільний.
На місці події працюють усі необхідні служби. У міській раді Львова додали, що наразі рух в напрямку Сихова перекритий.
Тролейбуси № 24 тимчасово курсують за зміненим маршрутом: вулиця Шота Руставелі – вулиця Луганська (кільце) та у зворотному напрямі,
– повідомили там.
Наразі причини ДТП ще з'ясовуються.
Львівська маршрутка влетіла в електроопору / Фото Патрульної поліції та міської ради Львова