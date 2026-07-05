Смертельна ДТП на Миколаївщині: водію автомобіля Nissan Murano повідомили про підозру

Водію автомобіля Nissan Murano, якого затримали після смертельної ДТП на Миколаївщині, повідомили про підозру в грубому порушенні правил дорожнього руху. Унаслідок аварії загинули 12 людей.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

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Що відомо про водія, який спровокував ДТП?

Аварія сталася 4 липня близько 07:42 на дорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ поблизу повороту на село Щасливе Миколаївського району.

За версією слідства, водій Nissan Murano їхав у напрямку Миколаєва та, попри щільний рух, почав обгін, не переконавшись у безпечності маневру. Він виїхав на смугу зустрічного руху, де в цей час назустріч рухався мікроавтобус Mercedes-Benz 313 CDI з пасажирами.

Намагаючись уникнути лобового зіткнення, водій мікроавтобуса з’їхав на узбіччя, втратив керування, після чого транспортний засіб перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку Volvo,

– повідомили в прокуратурі.

Після аварії водій Nissan не зупинився та продовжив рух. Згодом правоохоронці розшукали його та затримали.

Унаслідок ДТП загинули водій мікроавтобуса та 11 його пасажирів. Ще шестеро людей, серед яких 15-річна дівчина, дістали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували до лікарень Миколаєва.

Дії підозрюваного кваліфікували за частиною третьою статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб. За законом, покарання передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ця трагедія вкотре нагадує водіям про неприпустимість поспіху на двосмугових трасах. Бажання виграти кілька хвилин часу під час обгону колон автомобілів може коштувати життя десяткам невинних людей,

– наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, перевірка за допомогою алкотестера показала, що підозрюваний не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, у чоловіка відібрали зразки крові для токсикологічної експертизи, яка має встановити, чи не перебував він під впливом наркотичних або інших речовин.