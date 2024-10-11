Смертельна аварія з автобусом та вантажівкою на Львівщині: що відомо про жертв та постраждалих

Вранці жахлива ДТП трапилася на околицях Львова. Там зіткнулися автобус, вантажівка та два легковики. Є загиблі та велика кількість поранених.

Близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ – Чоп сталася масова ДТП. В аварію потрапили автобус міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажівка "Нова Пошта" та кілька легкових авто.

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Скільки жертв і поранених

За словами голови ОВА Максима Козицького, станом на 08:40 відомо про 3 загиблих внаслідок аварії. Ще 35 мають травми різної важкості. Серед постраждалих є шестеро дітей.

На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці,

– йдеться у повідомленні посадовця.

У Львівській міській раді заявили про 34 поранених. Зокрема, 18 людей доправили до лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова.

На ділянці дороги, де сталася аварія, патрульні організували реверсний рух.

У Нацполіції Львівської області вже розпочали розслідування. Там уточнили, що відбулося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки, мікроавтобуса Mercedes Sprinter, автомобіля Skoda та автобуса Plaxton Elite.

Від отриманих внаслідок ДТП травм загинули водій і пасажир вантажівки та пасажир автобуса, дані яких уточнюються.

Нагадаємо, у Польщі поблизу пункту пропуску "Медика" в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями, дві людини загинули.