Наречений відгуляв весілля і загинув в авто з братом коханої: деталі смертельної ДТП на Одещині

Під ранок 11 жовтня на Одещині сталася смертельна ДТП. У ній за кілька днів після весілля загинув наречений, а також брат нареченої. Пізніше стали відомими подробиці трагічної аварії.

Сталася смертельна ДТП на трасі Платоново – Кропивницький. Під ранок 11 жовтня легковий автомобіль Mitsubishi Galant з'їхав з дороги у лісосмугу. Транспортний засіб перекинувся на дах, а також врізався у дерево.

Читайте також Смертельна ДТП з випускниками: обвинувальний акт щодо поліцейського передали до суду

Двоє пасажирів загинули

Відомо, що тоді у салоні автомобіля був 24-річний Стас Грабченко. У нього буквально за кілька днів до моторошної ДТП було весілля. Крім того, в машині був двоюрідний брат нареченої Ірини – Богдан. На жаль, двоє чоловіків загинули внаслідок аварії. Причому їхні тіла виявили через кілька годин.

Автомобіль з'їхав на узбіччя та перекинувся / Фото Нацполіції

Автомобіль з'їхав на узбіччя та перекинувся / Фото Нацполіції

Власне, ДТП сталася на дорозі, яка вела до села Малаївці Окнянської ОТГ, що на Одещині. Співробітники одного з підприємств близько 7 ранку проїжджали цією дорогою. Там вони й помітили перевернуту автівку, яка була на узбіччі.

Коли підійшли до нього, то побачили всередині двох молодих чоловіків. Жодних ознак життя вони не подавали, а їхні тіла вже були холодними. Схоже, що з моменту аварії минуло як мінімум кілька годин,

– розповідає журналістам мешканець області Ігор.

На місце події викликали співробітників поліції, а також рятувальників. Останні витягли тіла чоловіків з автомобіля.

Поліція Одеської області висловила припущення, що, найімовірніше, водій не впорався з керуванням. Відтак, автомобіль виїхав на узбіччя, а потім перекинувся та врізався у дерево.

Слідство встановлює, хто перебував за кермом того моторошного ранку. За словами місцевих мешканців, точно причин смертельної ДТП вже ніхто не зможе сказати.

Дорога порожня, вони розбилися вночі або вранці дуже рано, і ніхто за цей час їх не побачив. А тим більше хто може знати, що саме сталося і чому? Свідків немає,

– додав пан Ігор.



Стас відгуляв весілля за кілька днів до ДТП / Фото з фейсбука Стаса Грабченка

Про Стаса відгукуються добре

Як розповідають журналісти, у рідному селі Малаївка про 24-річного Стаса Грабченка відгукуються добре. Мешканці кажуть, що він був веселим, добрим, а також завжди міг прийти на допомогу.

Місцеві додали, що його сім'я не живе багато. Стас і його батько – зварювальники. Він разом зі своїм батьком займалися ремонтом автомобілів. Кажуть, що старі транспортні засоби вони приводили до ладу, після чого продавали.

На вихідних перед ДТП у сім'ї зіграли весілля. Обраницею Стаса стала Ірина з сусіднього села. Відомо також, що загиблого нареченого залишився старший брат.

Це величезна трагедія. Щойно відгуляли весілля, всі раділи за молодих. Ті будували свої плани на життя, і ось усе обірвалося. Батьки тяжко переживають смерть сина,

– додала мешканка села.

Відомо, що поліція вже відкрила кримінальне провадження. Воно пов'язане з порушенням правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого сталася смерть потерпілого. Згідно з цією статею, на винного очікує ув'язнення терміном від 3 до 8 років.