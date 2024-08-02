Одного з водіїв затиснуло: у Київській області сталася моторошна ДТП з вантажівкою і легковиком

У Київській області поблизу Бородянки 1 серпня сталася моторошна ДТП між вантажівкою і BMW. Внаслідок аварії водія легкового авто затиснуло в салоні транспортного засобу.

На місце прибули рятувальники, щоб деблокувати водія з автівки. Деталі дорожньо-транспортної пригоди в Київській області встановлять правоохоронні органи.

До теми В аварії загинули троє випускниць: суд виніс вирок працівнику поліції, який скоїв смертельну ДТП

Що відомо про аварію під Бородянкою

У ДСНС розповіли, що до служби порятунку надійшло повідомлення, що на автодорозі "Київ – Ковель – Ягодин", поблизу селища Бородянка, сталося зіткнення легкового автомобіля BMW та вантажного автомобіля MAN.

Внаслідок ДТП водій легковика був затиснутий конструкціями транспортного засобу.



Рятувальники деблокували чоловіка після аварії під Бородянкою / Фото ДСНС

Рятувальники провели роботу з деблокування травмованого чоловіка з понівеченого авто за допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту, та передали його працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу,

– повідомили у ДСНС.

Рятувальники зазначили, що для проведення робіт залучались 5 одиниць особового складу ДСНС та 1 одиниця техніки.

До слова, 31 липня ДТП також трапилося у Києві. Там у Голосіївському районі водійка з ознаками алкогольного сп'яніння не впоралася з керуванням і врізалася у дерево. Поліцейські вимагали у жінки зупинити транспортний засіб, однак вона продовжила рух, через що і трапився цей інцидент.