13 березня, 14:28
Оновлено - 14:45, 13 березня

У ДТП під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Борейко

Діана Подзігун

У п'ятницю, 13 березня, у ДТП під Києвом загинув відомий еколог Володимир Борейко.

Про це повідомила дружина еколога Ольга Мусафірова.

Що відомо про загибель Володимира Борейка?

Український еколог Володимир Борейко загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталась під Києвом 13 березня. 

Дружина проінформувала, що про дату та місце прощання й поховання буде повідомлено додатково.

Прошу поставитися з розумінням і не телефонувати мені зараз,
– написала Ольга на своїй сторінці у Facebook.

Вчора, 12 березня, поліція Київщини повідомила про автотрощу на автодорозі Київ – Знам'янка, поблизу села Яхни. Ймовірно, Борейко загинув саме у цій ДТП.

За даними правоохоронців, 60-річний водій авто Renault Kengoo виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажним автомобілем Scania – ним керував 46-річний чоловік.

Водій та 67-річний пасажир Renault Kengoo загинули на місці. 

Наслідки ДТП на Київщині: дивіться фото ДСНС та поліції

 

 