У ДТП під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Борейко
У п'ятницю, 13 березня, у ДТП під Києвом загинув відомий еколог Володимир Борейко.
Про це повідомила дружина еколога Ольга Мусафірова.
Дивіться також Помер український актор Василь Скромний, який зіграв у дитячому фільмі "Пригоди Електроніка"
Що відомо про загибель Володимира Борейка?
Український еколог Володимир Борейко загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталась під Києвом 13 березня.
Дружина проінформувала, що про дату та місце прощання й поховання буде повідомлено додатково.
Прошу поставитися з розумінням і не телефонувати мені зараз,
– написала Ольга на своїй сторінці у Facebook.
Вчора, 12 березня, поліція Київщини повідомила про автотрощу на автодорозі Київ – Знам'янка, поблизу села Яхни. Ймовірно, Борейко загинув саме у цій ДТП.
За даними правоохоронців, 60-річний водій авто Renault Kengoo виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажним автомобілем Scania – ним керував 46-річний чоловік.
Водій та 67-річний пасажир Renault Kengoo загинули на місці.
Наслідки ДТП на Київщині: дивіться фото ДСНС та поліції