Через негоду українці потрапили в ДТП у Польщі: багато постраждалих

У Польщі через ожеледицю мікроавтобус Volkswagen з 8 українцями потрапив у ДТП. Внаслідок аварії п’ятеро осіб госпіталізували.
Джерело:Фейсбук пожежної частини Левічина
Дорожньо-транспортна пригода сталася в місцевості Левічин неподалік Груйца (Мазовецьке воєводство). У мікроавтобусі їхало 8 українців.
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За попередньою інформацією, водій буса на вузькій дорозі з'їхав на узбіччя, щоб пропустити зустрічний автомобіль. Натомість Volkswagen з українцями почало зносити в придорожнє дерево через ожеледицю.
Розтрощений мікроавтобус через негоду у Польщі / Фейсбук пожежної частини Левічина
Що відомо про постраждалих
Травмованих пасажирів евакуювали з розтрощеного авто за допомогою гідравлічних інструментів та надали кваліфіковану домедичну допомогу. П'ятеро осіб госпіталізували з незначними травмами, їх життю нічо не загрожує.
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