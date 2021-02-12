Через негоду українці потрапили в ДТП у Польщі: багато постраждалих

У Польщі через ожеледицю мікроавтобус Volkswagen з 8 українцями потрапив у ДТП. Внаслідок аварії п’ятеро осіб госпіталізували.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в місцевості Левічин неподалік Груйца (Мазовецьке воєводство). У мікроавтобусі їхало 8 українців.

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За попередньою інформацією, водій буса на вузькій дорозі з'їхав на узбіччя, щоб пропустити зустрічний автомобіль. Натомість Volkswagen з українцями почало зносити в придорожнє дерево через ожеледицю.



Розтрощений мікроавтобус через негоду у Польщі / Фейсбук пожежної частини Левічина

Що відомо про постраждалих

Травмованих пасажирів евакуювали з розтрощеного авто за допомогою гідравлічних інструментів та надали кваліфіковану домедичну допомогу. П'ятеро осіб госпіталізували з незначними травмами, їх життю нічо не загрожує.

Тест на наявність алкоголю в крові підтвердив, що водій був тверезим.

погіршення погодних умов по всій країні, водіям та пішоходам треба бути уважнішими та обережними на дорогах. Це може врятувати ваше здоров'я та життя!

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