Смертельна аварія під Полтавою: загинули водії, пасажирки у лікарні – моторошні фото

У ніч проти 30 липня на Полтавщині сталася карколомна ДТП. Аварія забрала життя обох водіїв, а пасажири отримали травми.

Трагедія сталася приблизно о 4:40 на 58 кілометрі автодороги Полтава – Кременчук – Олександрія, біля села Оленівка.

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Попередньо, там зіштовхнулися автомобіль Hyundai Coupe та "ВАЗ". Водію іномарки було лише 20 років, а керманичу "ВАЗ" – 45. Внаслідок ДТП вони отримали травми, що були несумісні з життям. Водії загинули на місці.

Натомість двом 17-річним пасажиркам Hyundai вдалося вижити. Однак вони отримали травми різного ступеню важкості. Їх госпіталізували до Козельщинської та Кобеляцької центральних районних лікарень.

Наразі невідомо, що саме стало причиною ДТП. Всі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.



Аварія забрала життя 2 людей / Фото Нацполіції



Дві пасажирки отримали травми / Фото Нацполіції