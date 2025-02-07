ДТП у Рівненській області: у лікарні помер постраждалий хлопчик, якому було лише 2 тижні

У п'ятницю, 7 лютого, на автодорозі між селами Рачин і Мирогоща Дубенського району Рівненської області сталася ДТП. Майже добу медики боролись за життя постраждалого хлопчика, якому було лише 2 тижні.

Проте 8 лютого, попри вжиті реанімаційні заходи, дитина померла. Про це повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал.

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Що відомо про ДТП

За даними правоохоронців, 32-річний водій "Opel Vectra", мешканець села Заруддя Тернопільської області, не впорався з керуванням під час обгону легковика "Skoda Fabia". Близько 16:40 його автомобіль злетів у лісопосадку та перекинувся на бік.

Попередньо керманич був тверезий, у нього відібрали біологічні зразки.

Унаслідок аварії травмувався водій і його пасажири: 38-річна дружина, 16-річна донька та 14-річний син. Після надання допомоги медики відпустили їх.

Що відомо про наймолодшу жертву

На момент ДТП немовляті було лише 13 днів. Хлопчик зазнав тяжких травм, тож його госпіталізували в реанімацію. Дитина померла в лікарні близько 18:40 наступного дня.

Наразі правоохоронці вирішують питання про перекваліфікацію кримінального провадження на "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого".

До слова, у ніч на 8 лютого на Полтавщині міжміський мікроавтобус, що рухався за маршрутом "Харків – Рівне", зіткнувся з вантажівкою КрАЗ. Від отриманих травм на місці загинув 46-річний пасажир мікроавтобуса, а 27-річну пасажирку з численними травмами госпіталізували.