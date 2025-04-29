Нетверезий водій вантажівки в'їхав у будинок на Рівненщині, зруйнувавши частину будівлі. Водій, 58-річний житель Харкова, заперечив сп’яніння, але обстеження підтвердило алкоголь у крові.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Рівне. На Рівненщині в селі Городок водій вантажівки в'їхав у будинок.

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Нетверезий водій в'їхав у будинок на Рівненщині

Інцидент стався 26 квітня, приблизно о 19:00, коли за кермом перебував 58-річний житель Харкова. Хоча чоловік заперечив, що вживав алкоголь, у поліції підтвердили наявність алкоголю в його крові.

Розвалене, ну і зі сторони повністю будинок змістився. Паркан і ціла будівля. Будівля практично відновленню не підлягає. Ніхто не травмувався і слава Богу,

– поділився Володимир Процюк.

Процюк також зазначив, що водій був у стані алкогольного сп'яніння.

Люди допомагали вибратися водію. Він неадекватно себе поводив, його поліція та швидка допомога забрала. Шок. Це просто не піддається логіці. Людина керує таким автомобілем і виїжджає в стані сп'яніння. Це ж не нормально,

– сказав чоловік.

Місцева жителька Анна додала, що спочатку подумала, ніби йому стало погано, але згодом їй пояснили, що він в алкогольному сп'янінні.

Водій вантажівки, 58-річний Євгеній з Харкова, заперечив сп'яніння і заявив, що ДТП сталося через мотоцикліста.

Ну він вискочив на повороті, я його побачив, я різко дав вліво і виїхав на бордюр, мене викинуло,

– розповів він.

Однак у поліції підтвердили, що водій був нетверезий.

Чоловік мав ознаки сп'яніння, однак від проходження освідування відмовився. У подальшому харків'янин погодився на обстеження, що підтвердило алкогольне сп'яніння. На водія склали адміністративні протоколи,

– зазначила інспекторка поліції Рівненщини Катерина Пилипчук.

Володимир Процюк повідомив, що очікує на компенсацію за зруйноване житло і чекає на приїзд представників перевізника для оцінки збитків.

