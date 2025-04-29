Нетверезий водій вантажівки в'їхав у будинок на Рівненщині
- Нетверезий водій вантажівки врізався в будинок на Рівненщині, зруйнувавши частину будівлі; обстеження підтвердило алкоголь у його крові.
- Водій, 58-річний житель Харкова, заперечив сп’яніння, але поліція склала адміністративні протоколи, а місцеві жителі допомагали йому вибратися з вантажівки.
Нетверезий водій вантажівки в'їхав у будинок на Рівненщині, зруйнувавши частину будівлі. Водій, 58-річний житель Харкова, заперечив сп’яніння, але обстеження підтвердило алкоголь у крові.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Рівне. На Рівненщині в селі Городок водій вантажівки в'їхав у будинок.
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Нетверезий водій в'їхав у будинок на Рівненщині
Інцидент стався 26 квітня, приблизно о 19:00, коли за кермом перебував 58-річний житель Харкова. Хоча чоловік заперечив, що вживав алкоголь, у поліції підтвердили наявність алкоголю в його крові.
Розвалене, ну і зі сторони повністю будинок змістився. Паркан і ціла будівля. Будівля практично відновленню не підлягає. Ніхто не травмувався і слава Богу,
– поділився Володимир Процюк.
Процюк також зазначив, що водій був у стані алкогольного сп'яніння.
Люди допомагали вибратися водію. Він неадекватно себе поводив, його поліція та швидка допомога забрала. Шок. Це просто не піддається логіці. Людина керує таким автомобілем і виїжджає в стані сп'яніння. Це ж не нормально,
– сказав чоловік.
Місцева жителька Анна додала, що спочатку подумала, ніби йому стало погано, але згодом їй пояснили, що він в алкогольному сп'янінні.
Водій вантажівки, 58-річний Євгеній з Харкова, заперечив сп'яніння і заявив, що ДТП сталося через мотоцикліста.
Ну він вискочив на повороті, я його побачив, я різко дав вліво і виїхав на бордюр, мене викинуло,
– розповів він.
Однак у поліції підтвердили, що водій був нетверезий.
Чоловік мав ознаки сп'яніння, однак від проходження освідування відмовився. У подальшому харків'янин погодився на обстеження, що підтвердило алкогольне сп'яніння. На водія склали адміністративні протоколи,
– зазначила інспекторка поліції Рівненщини Катерина Пилипчук.
Володимир Процюк повідомив, що очікує на компенсацію за зруйноване житло і чекає на приїзд представників перевізника для оцінки збитків.