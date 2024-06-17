У Румунії автобус з українськими дітьми зіткнувся з вантажівкою
Джерело:News
Велика аварія сталася на дорозі до румунської Констанци. Там у ДТП потрапив автобус з громадянами України. Переважна частина пасажирів – неповнолітні.
Як повідомляють румунські джерела, на місце зіткнення прибули пожежники, які запровадили "Червоний план втручання", що робиться у разі великих аварій.
Дивіться також В Одесі підпалили мікроавтобус військового
Є постраждалі
У ніч проти 17 червня автобус, в якому перебували громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя, що в повіті Констанца. На місце події виїхали кілька бригад пожежної та швидкої допомоги.
Пасажирами автобуса були 57 українців, серед них – 42 дітей та 15 дорослих. П'ятнадцять осіб зазнали поранень, зокрема 13 неповнолітніх. Чотирьох довелося госпіталізувати – це двоє дорослих і двоє дітей.
У Румунії у ДТП потрапив автобус з українцями: дивіться відео
Аварії і ДТП: останні новини
- 9 червня увечері в Одеській області сталася ДТП. 34-річний водій легковика BMW тікав від патрульних поліцейських і на одному з перехресть в'їхав у Ford. Після цього чоловік наїхав ще на 3 жінок, які в цей час переходили дорогу по пішохідному переходу. Як виявилося, водій BMW був напідпитку. Внаслідок аварії є постраждалі.
- 30 травня відомий боксер Енді Тем потрапив у жахливу ДТП. Його мотоцикл Kawasaki зіткнувся із автомобілем Hyundai Tucson у місті Камбернаулд. Спортсмена госпіталізували до лікарні Університету королеви Єлизавети, що у Глазго. Його стан був критичним. Медики декілька днів боролись за життя боксера, однак безуспішно. Боксер загинув у віці 28 років.
- На Донеччині загинула журналістка Анастасія Волкова. 31-річна жінка перебувала на пішохідному переході в центрі Слов'янську, коли на проїжджій частині сталося зіткнення двох автомобілів: синього мікроавтобуса та зеленого ВАЗу. Удар був такої сили, що машину відкинуло на журналістку. Водій ВАЗ загинув на місці.