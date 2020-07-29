У селі Циркуни, що у Харківській області, 28 липня машина швидкої допомоги збила жінку-пішохода. Потерпіла загинула на місці аварії.

Жінка перебігала дорогу, коли потрапила під колеса

Трагедія сталась пізно ввечері 28 липня. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Харківській області.

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Автомобіль швидкої допомоги, за кермом якого був 60-річний водій, рухався зі сторони автошляху Київ – Харків – Довжанський у напрямку села Липки. У машини були увімкнені проблискові маячки.

Потерпіла отримала смертельні травми

Жінка перебігала через дорогу поза межами пішохідного переходу. Перед нею був автомобіль Skoda, що на зустрічній смузі пропускав швидку допомогу. Саме під колеса швидкої й потрапила потерпіла. Її травми виявились несумісними з життям.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини моторошної ДТП. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Поліція встановлює обставини трагедії / Фото Нацполіції