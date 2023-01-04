Народилися в сорочці: у США люди вижили після падіння авто з 76-метрової скелі

Моторошний інцидент стався у Північній Каліфорнії 2 січня. Там з висоти 76 метрів упав автомобіль. Його пасажирам дивом вдалося вижити після цього.

За наявною інформацією, в автомобілі перебували двоє дорослих, 4-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Седан Tesla з ними зірвався з Диявольської гірки, відомої моторошними ДТП та смертями.

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Пасажири дивом вижили

Машина з ними не лише зірвалася з висоти 76,2 метра. Вона ще й врізалася у скелястий виступ. Як зазначив командир батальйону прибережного округу пожежної охорони Браян Поттенгер, автівка кілька разів перекинулася, перш ніж приземлилася на колеса. Після цього вона буквально вклинилася у скелю.

Що відомо Диявольську гірку? Це кам'яниста прибережна зона, яка сягає 24,14 кілометра у довжину. Дорога розкинулася на південь від Сан-Франциско, між Пасифікою та Монтарою. ДТП, які там стаються, рідко залишають бодай надію на те, що у них хтось вижив.

Пасажири дивом вижили після моторошної ДТП: дивіться відео

Утім, у понеділок пасажирам Tesla це вдалося. Спочатку рятувальники припустили, що вони у критичному стані. Пізніше встановили, що усі вони при свідомості.

Ми весь час їздимо туди за машинами над урвищем, і вони (пасажири – 24 Канал) ніколи не виживали. Це було абсолютним дивом,

– сказав Поттенгер.

Чи працював автопілот

Як зазначив Каліфорнійський дорожній патруль, Tesla на момент ДТП не працювала у режимі автопілота або повного автономного керування. До таких висновків дійшли після проведення початкового розслідування. Як зазначив офіцер Марк Ендрюс, стан дорожнього покриття також не вважається причиною моторошного інциденту. Водночас він додав, що на місці, з якого автівка зірвалася в урвище, не було огорожі.

Автомобіль виїхав за межі основної ділянки проїжджої частини. Чому ми не знаємо,

– зазначив Ендрюс.

Побачене шокувало рятувальників

За словами Поттенгера, на 911 зателефонували близько 10:15. Коли рятувальники прибули на місце, то вже були готові витягати наверх тіла загиблих. Частина співробітників уже спускалася на мотузках вниз, поки інша частина залишалася нагорі. Їм і вдалося у бінокль побачити, що принаймні один пасажир автівки живий.

Кожен з нас був вражений, коли побачив рух за лобовим склом,

– зауважив Поттенгер.

Якщо говорити про стан дітей, то вони були більше налякані, ніж поранені. Дорослі були у складнішому стані, тож їх підіймали гелікоптером і відправили до шпиталю.

Нагадаємо, що на днях в Австралії на пляжі зіткнулися два гелікоптери. Внаслідок цього загинуло четверо людей. Також відомо про багатьох поранених.