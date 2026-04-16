Мікроавтобус з українцями перекинувся у Польщі
- У Польщі перекинувся мікроавтобус з шістьма громадянами України, включаючи дитину.
- Водій мікроавтобуса був тверезий, аварію розслідує поліція.
У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. ДТП сталася у Будах Ланьцутських Підкарпатського воєводства у середу, 15 квітня.
Про це пише RMF24.
Що відомо про ДТП?
Аварія сталася після 17:00 на автостраді А4 на дорозі в напрямку Жешува.
За попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса Mercedes з'їхав з дороги та врізався у захисний бар'єр, після чого транспортний засіб перекинувся.
В автобусі перебували шестеро громадян України – 5 дорослих та одна 9-річна дитина.
Двох людей доставили до лікарні, а саме водія та одного з пасажирів. Наразі їх вже виписали.
Тест показав, що водій був тверезий.
Поліція розслідуватиме, чому сталася аварія.
Аварія з українцями / Фото Державної пожежної служби Польщі
