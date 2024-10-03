Смертельна ДТП за участі буйвола на Львівщині: стали відомі деталі трагедії

На Львівщині сталася смертельна аварія за участі буйвола. Внаслідок ДТП загинув водій легкового авто, а 18-річний хлопець зазнав травм.

Відомо, що юнака госпіталізували та прооперували. На нього очікує ще одна операція, повідомили в лікарні Першого медичного об'єднання.

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Смертельна ДТП за участі буйвола

Смертельна аварія трапилася у Львівській області 30 вересня. Тоді на дорогу несподівано вискочив буйвіл. Через погану видимість водій не встиг зреагувати. Авто зіткнулося з великою рогатою худобою, яка важить майже тонну.

На Львівщині сталася ДТП за участі буйвола / Фото ДСНС

Внаслідок ДТП автомобіль злетів в кювет, водій – загинув, а 18-річного хлопця госпіталізували.

Того ранку Максим, як і щопонеділка, вирушав з другом із рідного містечка Угнів на навчання у Львів. Підвозив хлопців водій легкового авто. Була 6-та ранку. Поблизу села Річки раптово на дорогу вискочив буйвіл. Через погану видимість водій не встиг зреагувати. Він загинув на місці.



Смертельне ДТП у Львівській області / Фото ДСНС

Сам Максим не пам'ятає моменту зіткнення. Він опритомнів лише тоді, коли на місце аварії прибули рятувальники. У хлопця сильно боліли голова та шия, у нього також пошкоджені зуби. Поруч лежав буйвіл, а автівка від зіткнення з твариною була вщент розтрощена.

Юнака госпіталізували із важкою черепно-мозковою травмою. Через вдавлений перелом лобної кістки його терміново прооперували.

Зараз Максим почувається краще, але через місяць – два йому треба зробити повторну операцію, кажуть у лікарні.



Хлопець, що постраждав у ДТП / Фото Перше медичне об'єднання Львова