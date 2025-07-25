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24 Канал Новини України У ДТП загинув нардеп Ярослав Рущишин – відомий львівський підприємець і громадський ді
25 липня, 01:07
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Нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин загинув у ДТП

Андрій Шляхтін

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди. ДТП сталася у ДТП поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Львівському бізнесмену та політику було 57 років.

Смерть Ярослава Рущишина підтвердили його близькі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на львівський ресурс "Твоє місто"

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Що відомо про ДТП, у якій загинув Рущишин? 

За даними Гал-інфо,  ДТП сталася 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Ярослав Рущишин був за кермом мотоцикла Harley-Davidson. Однак не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором. Останній їхав в попутному напрямку.

Смерть нардепа настала, коли його доправляли до лікарні. 

 