ДТП на Одеській трасі: зіткнулися 11 машин, в тому числі пасажирський автобус – фото, відео

27 січня на трасі під Одесою зіткнулися 11 авто, в тому числі автобус з пасажирами і вантажівка. Загинув водій автобуса, ще двоє людей – госпіталізовані.

ДТП сталася вранці на автодорозі "Одеса – Київ". Про це повідомляється на сайті поліції області. До теми: П'яний водій наїхав на пішоходів у Дніпрі, серед них – дитина: фото За даними правоохоронців, аварія відбулася через несприятливі погодні умови – мокру дорогу і погану видимість через туман. Дивіться відео з місця аварії на Одещині: На місці аварії ще працюють правоохоронці. Вони встановлюють всі обставини події.

Аварія біля Одеси / Фото Нацполіції