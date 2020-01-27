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      ДТП на Одеській трасі: зіткнулися 11 машин, в тому числі пасажирський автобус – фото, відео

      10335 Читать новость на русском
      Аварія поблизу Одеси / od.npu.gov.ua

      27 січня на трасі під Одесою зіткнулися 11 авто, в тому числі автобус з пасажирами і вантажівка. Загинув водій автобуса, ще двоє людей – госпіталізовані.

      ДТП сталася вранці на автодорозі "Одеса – Київ". Про це повідомляється на сайті поліції області.

      До теми: П'яний водій наїхав на пішоходів у Дніпрі, серед них – дитина: фото

      За даними правоохоронців, аварія відбулася через несприятливі погодні умови – мокру дорогу і погану видимість через туман.

      Дивіться відео з місця аварії на Одещині: 

      На місці аварії ще працюють правоохоронці. Вони встановлюють всі обставини події.


      Аварія біля Одеси / Фото Нацполіції

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Одеси Жертви
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