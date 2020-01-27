ДТП на Одеській трасі: зіткнулися 11 машин, в тому числі пасажирський автобус – фото, відео
27 січня на трасі під Одесою зіткнулися 11 авто, в тому числі автобус з пасажирами і вантажівка. Загинув водій автобуса, ще двоє людей – госпіталізовані.
ДТП сталася вранці на автодорозі "Одеса – Київ". Про це повідомляється на сайті поліції області.
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За даними правоохоронців, аварія відбулася через несприятливі погодні умови – мокру дорогу і погану видимість через туман.
Дивіться відео з місця аварії на Одещині:
На місці аварії ще працюють правоохоронці. Вони встановлюють всі обставини події.
Аварія біля Одеси / Фото Нацполіції
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