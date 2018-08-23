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ДТП з мажорами: хто підживлює безкарність дітей можновладців

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ДТП з мажорами: хто підживлює безкарність дітей можновладців
ДТП з мажорами: хто підживлює безкарність дітей можновладців / Фото з відкритих джерел

У Києві на шаленій швидкості автомобіль BMW врізався у припарковані автомобілі, дивом обійшлося без жертв. Водій ледь ворушив язиком, тож, звісно, навідріз відмовився проходити тест на алкоголь. У відповідь на нахабну поведінку мажора люди ледь не вчинили над ним самосуд, через що поліцейські почали затримувати – очевидців.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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Він нагадав і про інший резонансний випадок, який нещодавно трапився в Рівному – там син місцевого політика Михайла Бузинарського Андрій вилетів на перехрестя на червоне світло і протаранив автівку, в якій їхало подружжя пенсіонерів.

Як виявилося, це вже четверта аварія, яку за останні роки скоїв Бузинарський-молодший, і кожного разу – під дією алкоголю або наркотиків,
– розповів журналіст.

І додав, що цього молодого любителя стимулюючих препаратів поліцейські теж відпустили. 


Бузинарський спричинив щонайменше чотири ДТП за останні кілька років

Гнап наголосив, що старший Бузинарський раніше очолював на Рівненщині осередок скандальної проросійської організації "Український вибір" Віктора Медведчука, а сьогодні керує в Рівному іншою проросійською структурою – місцевим осередком партії "За життя" Вадима Рабіновича, яка останнім часом не приховує своєї прихильності до Медведчука.

Ну а оскільки, підсумував журналіст, Віктор Медведчук тепер користується особливою прихильністю нинішньої влади, то очікувати, що Андрій Бузинарський знову щось не утне і не вийде на волю – просто не доводиться.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 23 серпня 2018

 

Теги: Новини України Новини Києва Корупція Аварії та ДТП Рівне
Джерело: 24 канал
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