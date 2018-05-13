ДТП з українськими дітьми у Білорусі: з’явилася реакція МЗС України
Начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич підтвердив, що в ДТП у Білорусі загинув 1 громадянин України і 6 постраждали. Двоє з них перебувають у важкому стані.
Про це повідомляє "Українська правда".
Зазначимо, що у Білорусі під Кам'янцем 13 травня в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинула одна дитина.
"Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області", – сказав Кирилич.
Читайте також: На Закарпатті бетонний стовп впав на 1,5-річного хлопчика: дитина загинула
За його словами, консул України у Бресті в неділю вранці виїхав на місце і відвідав потерпілих у лікарні.
Спільно з органами місцевої влади вживаються першочергові заходи з надання допомоги потерпілим,
– додав представник МЗС.
Він підтвердив, що 2 потерпілих можуть транспортувати до Бреста.
Додамо, як повідомляє, БЕЛТА із посиланням на представників Державтоінспекції, мікроавтобус із дітьми зіткнувся з навантажувачем.
"За попередньою інформацією, водій за кермом автомобіля "Рено Мастер" скоїв попутне зіткнення з навантажувачем "Амкодор" під керуванням місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир 2005 року народження, громадянин України, який перебував на передньому пасажирському сидінні. На місці події працюють працівники ДАІ і слідчо-оперативна група", – поінформували в ДАІ.