ДТП з українськими дітьми у Білорусі: з’явилася реакція МЗС України

Начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич підтвердив, що в ДТП у Білорусі загинув 1 громадянин України і 6 постраждали. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє "Українська правда".

Зазначимо, що у Білорусі під Кам'янцем 13 травня в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинула одна дитина.

"Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області", – сказав Кирилич.

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За його словами, консул України у Бресті в неділю вранці виїхав на місце і відвідав потерпілих у лікарні.

Спільно з органами місцевої влади вживаються першочергові заходи з надання допомоги потерпілим,

– додав представник МЗС.

Він підтвердив, що 2 потерпілих можуть транспортувати до Бреста.

Додамо, як повідомляє, БЕЛТА із посиланням на представників Державтоінспекції, мікроавтобус із дітьми зіткнувся з навантажувачем.

"За попередньою інформацією, водій за кермом автомобіля "Рено Мастер" скоїв попутне зіткнення з навантажувачем "Амкодор" під керуванням місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир 2005 року народження, громадянин України, який перебував на передньому пасажирському сидінні. На місці події працюють працівники ДАІ і слідчо-оперативна група", – поінформували в ДАІ.