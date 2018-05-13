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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

ДТП з українськими дітьми у Білорусі: з’явилася реакція МЗС України

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ДТП в Білорусі з дитячою футбольною командою з України
ДТП в Білорусі з дитячою футбольною командою з України / Фото з вільних мереж

Начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич підтвердив, що в ДТП у Білорусі загинув 1 громадянин України і 6 постраждали. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє "Українська правда".

Зазначимо, що у Білорусі під Кам'янцем 13 травня в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинула одна дитина.

"Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області", – сказав Кирилич.

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За його словами, консул України у Бресті в неділю вранці виїхав на місце і відвідав потерпілих у лікарні.

Спільно з органами місцевої влади вживаються першочергові заходи з надання допомоги потерпілим,
– додав представник МЗС.

Він підтвердив, що 2 потерпілих можуть транспортувати до Бреста.

Додамо, як повідомляє, БЕЛТА із посиланням на представників Державтоінспекції, мікроавтобус із дітьми зіткнувся з навантажувачем.

"За попередньою інформацією, водій за кермом автомобіля "Рено Мастер" скоїв попутне зіткнення з навантажувачем "Амкодор" під керуванням місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир 2005 року народження, громадянин України, який перебував на передньому пасажирському сидінні. На місці події працюють працівники ДАІ і слідчо-оперативна група", – поінформували в ДАІ.

Теги: Новини України Новини Білорусі Аварії та ДТП Жертви Діти МЗС України
Джерело: 24 Канал
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