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ДТП с украинскими детьми в Беларуси: появилась реакция МИД Украины

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Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич подтвердил, что в ДТП в Беларуси погиб 1 гражданин Украины и 6 пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Отметим, что в Беларуси под Каменцем 13 мая в автомобильную аварию попала детская футбольная команда из Украины. В результате ДТП погиб один ребенок.

"Группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область", – сказал Кирилич.

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По его словам, консул Украины в Бресте в воскресенье утром выехал на место и посетил пострадавших в больнице.

Совместно с органами местной власти принимаются первоочередные меры по оказанию помощи пострадавшим,
– добавил представитель МИД.

Он подтвердил, что 2 пострадавших могут транспортировать в Брест.

Добавим, как сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителей Госавтоинспекции, микроавтобус с детьми столкнулся с погрузчиком.

"По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа", – проинформировали в ГАИ.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Беларуси Жертвы Дети МИД Украины
Источник: 24 Канал
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