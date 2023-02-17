У рідних – шок: у Британії раптово помер хлопець, за порятунком якого стежив увесь світ

17 лютого 2023, 09:20
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Джерело:

BBC

У Великій Британії раптово пішов з життя 17-річний Дуангпетч Промтеп. Колись за порятунком хлопця стежив увесь світ.

Промтепу стало погано у гуртожитку футбольної академії, де він навчався. Хлопця негайно госпіталізували. Водночас врятувати його не вдалося. 

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Причину смерті Промтепа наразі не розкривають. Водночас правоохоронці розповіли, що смерть хлопця не вважають підозрілою. 

Рідні підлітка шоковані трагедією. Друзі залишають зворушливі повідомлення у соцмережах. 

ЗМІ заявили, що у Таїланді у 2018 році хлопець отримав травму. 

За порятунком Промтепа стежив цілий світ

Промтеп був серед підлітків, яких врятували з однієї з печер Тхам-Луанг-Нанг-Нон у Таїланді. Хлопці вирушили на екскурсію й загубилися. У той час почалися зливи. Тоді вода ринула у печери. 

Їх пошуки тривали 9 діб. До рятувальної операції залучили військово-морський флот та повітряні сили Таїланду. Зрештою, хлопців знайшли дайвери. У той час підлітки намагалися врятуватись. 

Загалом до рятувальної операції залучили близько 10 тисяч людей. На щастя, тоді усіх зниклих вдалося врятувати. Вони провели 9 діб без їжі, тепла, світла. Промтепу на той час було 13 років. 

Автор: Мар'яна Бекало