У рідних – шок: у Британії раптово помер хлопець, за порятунком якого стежив увесь світ

У Великій Британії раптово пішов з життя 17-річний Дуангпетч Промтеп. Колись за порятунком хлопця стежив увесь світ.

Промтепу стало погано у гуртожитку футбольної академії, де він навчався. Хлопця негайно госпіталізували. Водночас врятувати його не вдалося.

Зверніть увагу Пішла легенда: у Львові попрощалися з краєзнавцем Петром Радковцем

Причину смерті Промтепа наразі не розкривають. Водночас правоохоронці розповіли, що смерть хлопця не вважають підозрілою.

Рідні підлітка шоковані трагедією. Друзі залишають зворушливі повідомлення у соцмережах.

ЗМІ заявили, що у Таїланді у 2018 році хлопець отримав травму.

За порятунком Промтепа стежив цілий світ

Промтеп був серед підлітків, яких врятували з однієї з печер Тхам-Луанг-Нанг-Нон у Таїланді. Хлопці вирушили на екскурсію й загубилися. У той час почалися зливи. Тоді вода ринула у печери.

Їх пошуки тривали 9 діб. До рятувальної операції залучили військово-морський флот та повітряні сили Таїланду. Зрештою, хлопців знайшли дайвери. У той час підлітки намагалися врятуватись.

Загалом до рятувальної операції залучили близько 10 тисяч людей. На щастя, тоді усіх зниклих вдалося врятувати. Вони провели 9 діб без їжі, тепла, світла. Промтепу на той час було 13 років.