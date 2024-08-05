Дубовой розповів, як покращити ефективність енергосистеми України

Атомна енергетика є одним з основних джерел забезпечення споживачів недорогою, надійною та екологічно чистою енергією в Україні та світі. Чимало країн – США, Франція, Китай, Велика Британія, Фінляндія, Японія – розглядають її як важливу складову своєї енергетичної безпеки.

І Україні, яка отримала у спадок від СРСР потужну атомну генерацію, важливо йти шляхом модернізації та розвитку цього сектора, вважає народний депутат VI та VII скликання, голова експертної ради АТ КІЕП з питань паливно-енергетичного комплексу, бізнесмен Олександр Дубовой.

"Атомна енергетика – це безпрограшний спосіб забезпечення країни базовою генерацією на десятиліття", – підкреслив Олександр Дубовой у свої статті "Стратегічні виклики енергосистеми та провали керівництва Міненерго: чи переживе країна цю зиму?" для видання Цензор.

Водночас він зазначив, що пріоритетом напередодні зими має бути будівництво малих генерувальних установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо).

Це якраз і будуть ті рятівні відсотки, які дозволять нам вистояти й захистити населення, особливо великих міст, взимку. Тим більше, що розподілена генерація із сотень малих електростанцій різного типу – найкращий запобіжник проти масштабних руйнувань енергосистеми внаслідок ракетних обстрілів,

– пояснив Олександр Дубовой.

За його словами, нині відсутній план децентралізації енергетики через непрофесійність та безвідповідальність дій керівництва Міненерго. Як приклад він нагадав про подаровану США газотурбінну міні-ТЕС, яку у Міненерго не могли увімкнути 16 місяців. Ще одним проявом некомпетентності Міненерго Дубовой назвав дії чиновників, спрямовані на знищення проєктної галузі України. Зокрема, спроби зруйнувати останню незалежну проєктну компанію – "Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Енергопроект" (АТ КІЕП), що вже багато десятиліть є основним проєктантом ядерних установок та володіє унікальним досвідом та персоналом.

"Безумовно, потрібен аудит і план розвитку енергетики з урахуванням швидкого, я сподіваюсь, відновлення промисловості. Але для цього в першу чергу потрібно професійне і відповідальне керівництво галузі, якого нині, на жаль, немає", – підсумував Олександр Дубовой.