Готовий до залізної завіси аж до хмар, тільки аби Росія трималася подалі, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда готовий побудувати залізну завісу "аж до хмар". У такий спосіб він хоче, щоб Росія була якомога далі.

Про це Дуда повідомив під час зустрічі з президентом Латвії. За словами польського президента, нині країна-терористка вкотре проявляє свою імперську хворобу.

До речі Дуда пропонує НАТО надати гарантії безпеки Україні до літнього саміту

Дуда готовий до залізної завіси

Польський лідер заявив, що він готовий побудувати залізну завісу до хмар, щоб росіяни були подалі.

Я готовий до того, що залізну завісу буде відбудовано, якщо мені доведеться мати справу через східний кордон з агресивною державою, яка хоче вбити своїх сусідів, яка хоче забрати їхню землю, яка хоче забрати їхню свободу,

– зазначив Дуда.

За словами президента, зараз можна побачити "спалах російського імперського комплексу", результатом якого є агресія проти частини Європи.

Дуда пропонує приймати капітуляцію Росії у Переяславі

Польський лідер не має сумнівів щодо того, що Росія програє у війні з Україною, тому він запропонував Володимиру Зеленському приймати російську капітуляцію в Переяславі.

"Я кажу: Володимире, дивлячись на нашу історію, як розійшлися колись ці шляхи, я благаю вас – коли ви переможете Росію, коли росіяни прийдуть сюди на колінах підписувати мир, тоді ведіть їх у Переяслав, нехай вони підпишуть з вами мир там, нехай перекреслять всі ті роки радянського і російського впливу і цей полон з часів царизму до недавнього часу, від якого ви зараз знову обороняєтесь", – сказав Дуда.