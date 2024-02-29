"На сильних не нападають": Дуда не вірить у можливість вторгнення Росії до країн НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда оцінив загрозу нападу Росії на країни Альянсу. Він заявив, що не вірить у напад Росії на будь-яку з країн Північноатлантичного Альянсу.

Росія не нападе на члени Альянсу за умови, що вони будуть сильними. Таку думку висловив лідер Польщі у нещодавньому інтерв'ю.

Дивіться також Ймовірність введення військ НАТО в Україну: все про резонансну заяву Макрона

Дуда зробив нову заяву про ймовірність вторгнення Росії до країн НАТО

Президент Польщі заявив, що не вірить у те, що Росія нападе на будь-яку країну Північноатлантичного альянсу.

Я не вірю в це (напад Росії – 24 Канал), тому що вірю, що ми будемо готові,

– заявив лідер Польщі.

За словами польського президента, Росія не нападе на країни НАТО за умови, що вони будуть сильними.

"Ви не нападаєте на сильних. Ви нападаєте на слабких. На тих, кого можна легко перемогти. Я думаю, що якби Владімір Путін знав, що чекає на нього і його армію в Україні, він би не напав на Україну", – наголосив Анджей Дуда.

Що відомо про плани Путіна підсилити західне угрупування

Очільник Кремля Владімір Путін має плани серйозно зміцнити угруповання збройних сил Росії на західному напрямку. Це пов'язано зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО. А також пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

Ці заяви Путін озвучив під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого.

Путін зазначив, що "потрібно серйозно зміцнити військове угруповання на західному напрямку після втягування до НАТО Швеції та Фінляндії".

Без заяв із пропагандистськими наративами не обійшлося. Так, диктатор додав, що "без сильної Росії міцний світопорядок неможливий", а "русофобія позбавляє розуму".