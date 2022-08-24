Таке запевнення висловив польський лідер під час спілкування з журналістами. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його спільну з Володимиром Зеленським пресконференцію на новій Алеї сміливості в нашій столиці.

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Ми разом показуємо, що Україна вільна, – Дуда

Президент акцентував, що кожен політик завжди має бути готовим до можливої небезпеки. "Коли людина береться представляти свій народ і свою державу, то мусить рахуватися з тим, що таке представництво часом пов'язане з ризиками", – сказав президент. Він також зауважив, що навіть журналісти теж прийшли на ту площу та роблять свою роботу, хоч і може загрожувати небезпека.

Ми тут для того, щоб наші брати в Україні бачили, що ми з ними не лише духом. Не лише підтримуємо в різний спосіб. Ми також фізично присутні з польською делегацією. З представниками польського уряду, з моїми співробітниками, з панами міністрами. Ми разом відзначаємо це свято і показуємо, що Україна вільна, Україна суверенна,

– сказав Дуда.

Він зазначив, що також це демонстрація підтримки нашої боротьби за мир і справедливість проти російської агресії. "Я не маю сумніву, що це важливо з точки зору місії, яку реалізує кожний президент держави. Вибраний на загальних виборах, повинен підтримувати такі ідеї та такі держави", – підсумував президент.

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