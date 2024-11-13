Президент Польщі втратив частину середнього пальця: в Дуди пояснили, що трапилося

Президент Польщі Анджей Дуда отримав травму правої руки. Він втратив кінчик середнього пальця.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM. Відомо, що президент Польщі втратив частину пальця "в приватний час".

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Як Дуда втратив частину пальця

Державний секретар канцелярії президента Польщі Войцех Коларський розповів, що Дуда травмував праву руку "в приватний час", а не під час виконання обов'язків глави держави.

Потрібна була невелика операція,

– повідомив Коларський.

Втім, представник Дуди не розкрив деталі поранення та зазначив, що "це сталося в приватний час, під час домашніх справ".

Зауважимо, що на початку жовтня Дуда з'являвся на публіці з бандажем, накладеним на два пальці правої руки. Відтоді польські ЗМІ звернули увагу, що у президента набряк середній палець правої руки і видається коротшим за решту.

Зокрема, деякі видання повідомляли, що Дуда міг травмуватися під час ремонту у новій квартирі, адже відомо, що президент полюбляє робити подібну роботу власноруч.