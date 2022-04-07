Дуда закликав демонтувати газопровід "Північний потік-2"

Президент Польщі Анджей Дуда закликає посилити санкції проти РФ. Зокрема, за його словами, одним із наступних кроків має стати демонтаж газопроводу "Північний потік-2".

Президент Польщі додав, що його країна з самого початку була проти створення газопроводів між Росією та Німеччиною.

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Анджей Дуда закликав ЄС ввести додаткові санкції проти РФ та її енергетичного сектору. За його словами, найкраще було б заблокувати Росію від продажу її сировини – газу та нафти.

Він називає газопроводи "політичними проєктами", які були створені для обходу Польщі, України та країн Балтії. Тож, Дуда закликав демонтувати новий газопровід “Північний потік-2”

Росія шантажує не тільки Німеччину, на цей час Росія шантажує фактично всю Європу,

– наголосив він.

Президент Польщі додав, що вони збираються рішуче надавати підтримку Україні та посилюватимуть санкцї.

Окрім того, Дуда поставив під сумнів користь від дипломатичних зусиль переговорів з Росією. "Діалог з Росією не має сенсу. Треба поставити Володимиру Путіну дуже жорсткі умови. Треба сказати: "Поки ви не виконаєте ці умови, нам нема про що говорити", – сказав Дуда.

До слова, "Північні потоки" – це підготовка Росії до війни проти України. Адже через це РФ стала менш залежною від української газотранспортної системи. Про це заявив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. Він каже, що невідомо, що б могло статися, якби "Північний потік-2" запустився.

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