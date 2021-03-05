Президент Польщі нарвався на критику через поїздку на лижні змагання у розпал пандемії

Президент Польщі Анджей Дуда у розпал пандемії коронавірусу відвідав гірськолижний курорт Закопане. Опозиційні політики розкритикували поїздку глави держави, бо вважають її недоречною.

Протягом останніх тижнів у країні фіксують значне погіршення епідеміологічної ситуації. 5 березня показники COVID-19 вперше з кінця осені наблизились до 16 тисяч хворих.

Читайте також Польща посилила карантин і змінила правила в'їзду для іноземців

Дуда регулярно їздить у Закопане

На популярний гірськолижний курорт Закопане Анджей Дуда поїхав для участі у благодійному марафоні.

Варто зазначити, що він робить це регулярно протягом вже багатьох років.

Опозиція розкритикувала Дуду

Опозиційні політики здійняли критику на адресу глави держави. Вони вважають, що дії Анджея Дуди меншою мірою – недоречні.

Адже саме зараз Польща активно бореться з третьою хвилею коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом у Польщі: коротко

Станом на 5 березня 2021 року у Польщі на коронавірус захворіли 1 мільйон 766 тисяч громадян.

Одужали від інфекції 1 мільйон 459 тисяч пацієнтів. Померли від ускладнень COVID-19 майже 50 тисяч людей.

За минулу добу, 4 березня, коронавірус виявили у 15 929 осіб.

Адам Недзельський 19 лютого заявив, що у Польщі почалася третя хвиля COVID-19.