"Безпрецедентний випадок": Дуда постане перед судом за образу поляків

Президент Польщі постане перед судом за свої слова в бік глядачів фільму "Зелений кордон". Адвокат розповів, яке покарання може чекати на політика.

У жовтні 2023 року польський Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки подав до окружного суду Варшави позов проти Анджея Дуди через його висловлювання про глядачів фільму Агнєшки Голланд "Зелений кордон". Тепер стало відомо, коли польський президент постане перед судом.

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Що наговорив Дуда, аби опинитися на лаві підсудних

У вересні 2023 року у прокат вийшов резонансний польський фільм "Зелений кордон" . У ньому розповідається вигадана історія, яка заснована на реальних фактах "гібридної війни" Білорусі проти ЄС. У центрі сюжету – біженці з Близького Сходу й Африки, що намагаються через "зелений" кордон з Білоруссю потрапити до ЄС. Коментуючи цю кінороботу, Дуда розкритикував той спосіб, у який режисерка показала польських службовців.

Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло "Тільки свині сидять в кінотеатрі",

– заявив президент.

На думку Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, президент Польщі "образив громадян власної країни", коли сказав, що "у кінотеатрі сидять тільки свині".

Перше слухання проти Дуди відбудеться 24 жовтня 2025 року у Варшаві.

Адвокат у коментарі журналістам зазначив що "це буде судовий процес, який не має прецеденту в історії". Ймовірний вирок, який може отримати Дуда, передбачатиме вибачення у ЗМІ або компенсацію чи відшкодування збитків.

До слова, екологи розкритикували Дональда Туска, який оголосив війну бобрам.