Думаю, депутати підтримають, – Філатов оголосив масову дерусифікацію Дніпра

В українських містах усе частіше з'явилась тенденція на офіційному рівні відмовлятись від будь-чого, що пов'язане з Росією. До дерусифікації приєднались і в Дніпрі.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, місто не стоятиме осторонь знемосковщення.

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Філатов помітив тенденцію того, як по всій країні триває масова дерусифікація. Він сказав, що у цьому плані Дніпро, зокрема, відмовлятимемося від російських географічних назв.

Уже список підготували. Близько 20 – 25 вулиць. Зараз це обговорюється з депутатським корпусом. Думаю, вони це підтримають однозначно,

– розповів дніпровський мер.

Проте Філатов відзначив, що на майбутній сесії не встигнуть перейменувати абсолютно всі вулиці, адже їх доволі багато.

"Коли ми підняли кількість ("російських" – 24 канал) вулиць, їхня кількість така, що у нас навіть нових найменувань немає. Їх просто десятки. Усякі Барнаульські, Абхазькі", – пояснив міський голова Дніпра.

Ба більше, він додав, що сесія, де й обговорюватимуть перейменування вулиць може відбутись в онлайн-форматі, адже росіяни анонсували обстріл центрів керування. "Я не видаватиму секретів, але у нас є план", – поділився деталями Філатов.

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