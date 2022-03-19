Думають, що Польща стане мішенню, – екскомандувач армії США про винищувачі МіГ-29 для України

Польща готова надати Україні винищувачі МіГ-29. Однак за умови, що США забезпечать їм заміну. Причина у тім, що ніхто не хоче ставати мішенню для Володимира Путіна.

Польща має сотні років складної історії стосунків з Росією. Про це в ефірі 24 каналу сказав екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес.

Зверніть увагу В наступні 7 днів Росія виснажиться, – екскомандувач армії США

"Я так розумію, що в Польщі думають, що якщо вони зроблять це (передадуть винищувачі – 24 канал), то Польща стане мішенню", – пояснив Ходжес.

Сам він не думає, що Росія готова нападати на країну НАТО напряму.

Публічність недоречна

За словами екскомандувача армії США, допомога повинна бути непублічною. Однак момент, де можна було проявити гнучкість, був втрачений.

Я сподіваюсь, що ми знайдемо спосіб зробити це, але поки що я його не бачу,

– додав він.

Інтерв'ю з Беном Ходжесом на 24 каналі: дивіться відео