У Думі вже потирають руки: кажуть, що після "визнання" бойовиків введуть війська на Донбас

У російській Думі заявили, що після "визнання" бойовиків, введуть війська на Донбас. Цинічно кажуть про "захист своїх громадян".

Про це заявив депутат Думи Геннадій Зюганов. Він стверджує, що на Донбасі близько 700 тисяч людей мають російські паспорти.

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Ми захистимо наших співвітчизників, які там проживають, усіма засобами. Якщо буде потрібно, використовуємо і збройні сили,

– пригрозив Зюганов.

Заходу пригрозив ракетами

Він навіть погрожував Заходу ракетами у разі опору Росії. Зюганов заявив, що Росія готова розмістити у смузі ракети малої та середньої дальності.

"І взяти на приціл ті центри, які підпалюють війну та загрожують нам", – сказав кремлівський чиновник.

Що відомо про "легітимізацію" бойовиків Росією

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого скликав засідання Ради безпеки, на якому оговорював зі своїм урядом "легітимізацію" бойовиків на Донбасі. Були навіть заяви про "приєднання Донбасу".

Після цього глава Кремля озвучив у бік України відверті погрози. Він заявив, мовляв, Росія "готова показати, що таке декомунізація".

Президент Володимир Зеленський скликав 21 лютого засідання Ради національної безпеки та оборони. На ньому можуть ввести воєнний стан.

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