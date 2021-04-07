Вартість ремонту Офісу Президента після протестів за Стерненка зменшили: сума

Ремонт та відновлення будівлі й прилеглої території Офісу Президента після протестів за Стерненка обійдуться у понад 1,5 мільйони гривень. Втім, ця сума є меншою, ніж прогнозували раніше.

Таку інформацію повідомили у Державному управлінні справами. Експертне будівельно-технічне дослідження провело підприємство "Спектр".

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У ДУС пояснили, що орієнтовна вартість робіт щодо усунення пошкоджень, завданих будівлі на Банковій, а також прилеглій території, сягає 1 571 610 гривень.

Про які витрати мовиться:

очищення (миття) фасаду та мощення площі – 297 200 гривень;

ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;

ремонт вікон – 85 000 гривень;

непередбачувані й додаткові роботи та покриття ризиків – 30 810 гривень.

Після протесту 20 березня у Зеленського попередньо оцінили пошкодження будівлі ОП – мовилося про збитки у приблизно 2 мільйони гривень.

В Офісі Президента раніше підкреслили, що ДУС вибиратиме компанії, вартість послуг яких буде найменшою. Після цього управління публічно відзвітує про всі виконані роботи.

Протест на Банковій 20 березня: основне

20 березня українці прийшли на Банкову, аби підтримати Сергія Стерненка. У цей день засудженому активісту виповнилося 26 років.

Люди обурені тим, що його засудили до 7 років в'язниці через справу, до якої є багато питань. Вони вимагали звільнити Сергія та інших політв'язнів.

Протест починався мирно. Згодом частина мітингувальників облила фарбою будівлю та закидала її файєрами, пошкодивши й фасад. Вибили й шибки.

Рада засудила акцію протесту 20 березня, постанову підтримали 237 нардепів. Перед голосуванням нардепи вели тривалі та емоційні дискусії.

Офіс Президента після протесту за Стерненка: дивіться відео