Вартість ремонту Офісу Президента після протестів за Стерненка зменшили: сума

Ремонт та відновлення будівлі й прилеглої території Офісу Президента після протестів за Стерненка обійдуться у понад 1,5 мільйони гривень. Втім, ця сума є меншою, ніж прогнозували раніше.
Джерело:"Радіо Свобода"
Таку інформацію повідомили у Державному управлінні справами. Експертне будівельно-технічне дослідження провело підприємство "Спектр".
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У ДУС пояснили, що орієнтовна вартість робіт щодо усунення пошкоджень, завданих будівлі на Банковій, а також прилеглій території, сягає 1 571 610 гривень.
Про які витрати мовиться:
- очищення (миття) фасаду та мощення площі – 297 200 гривень;
- ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;
- ремонт вікон – 85 000 гривень;
- непередбачувані й додаткові роботи та покриття ризиків – 30 810 гривень.
В Офісі Президента раніше підкреслили, що ДУС вибиратиме компанії, вартість послуг яких буде найменшою. Після цього управління публічно відзвітує про всі виконані роботи.
Протест на Банковій 20 березня: основне
20 березня українці прийшли на Банкову, аби підтримати Сергія Стерненка. У цей день засудженому активісту виповнилося 26 років.
Люди обурені тим, що його засудили до 7 років в'язниці через справу, до якої є багато питань. Вони вимагали звільнити Сергія та інших політв'язнів.
Протест починався мирно. Згодом частина мітингувальників облила фарбою будівлю та закидала її файєрами, пошкодивши й фасад. Вибили й шибки.
Рада засудила акцію протесту 20 березня, постанову підтримали 237 нардепів. Перед голосуванням нардепи вели тривалі та емоційні дискусії.
Офіс Президента після протесту за Стерненка: дивіться відео