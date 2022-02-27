Дуже багато, – Арестович про легіон іноземних добровольців, які готові захищати Україну

27 лютого 2022 , 17:37
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Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович провів новий брифінг щодо поточної ситуації в Україні. Він розповів про формування іноземного легіону, який прийде на поміч Україні.

Олексій Аресотович заявив, що до України прямує військова допомога з-за кордону. 

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 Іноземний легіон для допомоги Україні 

Зокрема, було сформовано іноземний легіон для добровольців з інших країн, яких "дуже багато".

Якби два легіони не довелося формувати,
– сказав Арестович.

Олексій Арестович, додав, що український супротив стає повномасштабним. Водночас заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк закликав російських солдатів здаватися в полон та переходити на сторону України. Таким чином, вони зможуть врятувати своє життя та не будуть виконувати злочині накази.

Арестович припустив, що аналогічне звернення невдовзі можуть почути й армійці з Білорусі, яких за певними даними підіймають по тривозі. Він додав, що тактичний розклад виглядає наступним чином:

Всі білоруські збройні сили – це 45 тисяч осіб, лише 17 з них здатні виконувати більш-менш виконувати якість завдання. Це крапля в морі. 

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Автор: Віта Свірневська