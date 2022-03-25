Дуже багато людей хочуть воювати, але влада поводиться обережно, – Остальцев

Столиця України фактично перетворилася у незламну фортецю. Обороняти Київ готовий кожен його мешканець.

Про це ефірі 24 каналу розповів ветеран російсько-української війни на Донбасі Леонід Остальцев. За його словами, в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, коли почав висаджуватись десант в Гостомелі, патрульній поліції Києва потрібно було більше людей з екіпіруванням, зі зброєю. Наразі ситуація стабільна.

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"Те, що я побачив тоді, і те, що є зараз в Києві, в поліції і в цілому в місті – це дві величезні різниці. Зараз Київ – це величезна фортеця", – сказав Леонід Остальцев.

Бої на Київщині тривають

Водночас бої навколо Київщини тривають. Ветеран розповів, що росіян виганяють з Ірпеня, Бучі та інших сіл області. Наразі є багато змішаних підрозділів.

Дуже багато людей, які хочуть бути корисними, хочуть воювати. Але, слава богу, що ми не росіяни і керівництво проводить обережну політику ефективного використання людського ресурсу,

– сказав ветеран російсько-української війни.

Люди без бойового досвіду постійно тренуються, щоб бути готовими дати відсіч ворогу. Леонід Остальцев розповів, що у 2014 році до війни він був набагато гірше підготовлений, ніж ті люди, які зараз у подібному становищі.

Леонід Остальцев про оборону Києва: дивіться відео