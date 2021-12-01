Дуже дорога "голодна туса": що тепер чекає на скандальних блогерів

Скандал із інстаграмними блогерами, які влаштували вечірку із застіллям в розпал карантину й в роковини Голодомору, завершився перемогою здорового глузду. Їх покарають штрафом від поліції за порушення карантинних заборон та не тільки.

Найголовніше, що на зашквар цих блогерів відреагували їхні спонсори. Вони розірвали з ними рекламні контракти.

До теми "Йому народитись в інший день?": як блогери переконують нас, що українські цінності – ніщо

Мовиться про Rozetka, "Сільпо", "Нову пошту" й решту національних брендів. Вони, на щастя, стоять на проукраїнських позиціях, а тому чутливі до подібних зашкварів.

Хто вони такі

Однак хто такі ті інстаграмні блогери? Як їх звуть і де вони взялися? З якого взагалі дива в них якісь рекламні контракти з українським бізнесом?

Дивіться, 2 моменти.

Перший. Їхні прізвища вам нічого не скажуть , тому і називати їх мені вам зараз немає сенсу.

, тому і називати їх мені вам зараз немає сенсу. Другий. Всі ці блогери справді є майбутнім засобів масової інформації. Вони – це те, що вже замінило вашим дітям – сучасним підліткам – телевізор.

Всі ті інстаграмні блогери – це ті, кому я зі своїми "Pro новинами" в телевізорі та ютубі вже програв війну за увагу глядачів. Умовно кажучи, в мене тисяча тих глядачів, які до моєї думки прислуховуються, але в того організатора вечірки в Голодомор таких прихильників і глядачів є мільйон.

Саме через це він в Україні є більшим лідером думок. Саме він і має рекламні контракти з українським бізнесом, адже має величезну аудиторію, про яку я для своїх "Pro новин" можу лише мріяти.

В цьому я тим інстаграмним блогерам, звісно, трохи заздрю. Вони є майбутнім ЗМІ та замінником телевізору, який помирає. Їхні заробітки вже зараз на рівні зірок футболу. Водночас мої – на рівні того хлопця, який зіркам футболу воду й рушники на поле виносить.

Дивіться випуск "Pro новин" на 24 каналі: відео

Без етикету та правил

Однак зараз мовиться про інше. Те все нинішнє інстаграмне блогерство лише зароджується. Там поки немає ані власної етики, ані якихось спільних правил гри. Там немає розуміння, що доречно робити тим всім "новим нашим зіркам", а що робити їм недоречно.

Звісно, з часом ті всі правила гри напрацюються, але поки те все в їхньому блогерстві є в процесі становлення. Вони той шлях зараз лише торують, ну і гулі собі на тому шляху набивають.

Саме так і сталося з чернівецьким блогером Олександром Заліском який вирішив відсвяткувати свій день народження гучною вечіркою в День пам'яті жертв Голодомору.

На закиди, що це недоречно, некрасиво і негідно – він спочатку огризався. Мовляв, він в своєму праві. Мовляв, він не може народитися в інший день.

Однак тепер, коли на його цей зашквар відреагував бізнес й розірвав з ним контракти, цей блогер вже узявся вибачатися. Мовляв, йому шкода, якщо когось образив.

Варто прочитати "Голодна туса": блогери цинічно відсвяткували день народження в День пам'яті жертв Голодомору

Суспільство розділилось

Думки нашого суспільства тепер знову розділилися. Одні воліють пожаліти цього нерозумного блогера, інші ж наголошують, що віри в його вибачення немає жодної. Якщо блогеру і шкода за цю його вечірку, то не через почуття людей, а через "себе коханого". Він сам себе тієї вечіркою підставив і втратив заробітки.

Хоч би що там було, я радий, що українське суспільство спроможне адекватно реагувати на таких неадекватів.

на таких неадекватів. Я радий, що український бізнес на такі зашквари адекватно реагує і карає їх гривнею, адже, на мій особистий погляд, жодний інший спосіб не є дієвим.

Відповідно дуже сподіваюсь, що ті всі блогери – нинішні і наступні зірки – зроблять правильні висновки і більше подібного собі повторювати ніколи не дозволять.