"Дуже непогані ідеї": Зеленський розповів про "пакет миру" від американської делегації

Володимир Зеленський заявив, що у новому "пакеті миру", який представив Джаред Кушнер, є "дуже непогані" ідеї. Водночас президент наголосив, що наразі невідомо, чи вдасться реалізувати запропоновані підходи.

Про це він сказав 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів.

Що Зеленський сказав про нові пропозиції?

Зеленський розповів про нові ідеї, які містяться у запропонованому Джаредом Кушнером "пакеті миру". За словами глави держави, серед пропозицій є такі, які українська сторона оцінює позитивно.

Водночас Зеленський зауважив, що говорити про остаточний результат поки зарано. Україна має детально вивчити всі запропоновані ідеї та визначити своє ставлення до них.

Президент також відмовився розкривати зміст нових пропозицій. Київ і Вашингтон домовилися спочатку спільно їх опрацювати, а вже після цього комунікувати напрацьовані рішення українському суспільству.

Нагадаємо, 6 вересня Джаред Кушнер заявив, що Дональд Трамп доручив підготувати набір заходів для досягнення довгострокового миру між Україною та Росією.

Під час переговорів у Києві американська сторона обговорювала, якими мають бути елементи тривалого миру та що від такого врегулювання можуть отримати Україна, Росія та інші країни.

Водночас після зустрічей у Москві та Києві Віткофф і Кушнер заявили про нові ідеї та намір повернутися до тристоронніх переговорів США – Україна – Росія.