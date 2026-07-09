"Дуже погана історія": Зеленський про напад на ТЦК у Львові

У Льові 8 липня сталася масштабна сутичка з військовими ТЦК. Інцидент прокоментував і Володимир Зеленський.

Під час спілкування з журналістами він зазначив, що історія дуже погана.

До теми Ще не діагноз, але вже симптом, – Садовий про конфлікт із ТЦК у Львові на Сихові

Що сказав Зеленський про конфлікт?

Глава держави зауважив, що цей випадок показав дуже погане ставлення до людей у військовій формі. "Так не має бути", – підкреслив президент.

Він уточнив, що отримав певні подробиці від МВС. Надалі правоохоронці будуть розбиратися з обставинами події.

До слова, в СБУ повідомили про затримання одного з нападників, який завдав травм правоохоронцям під час сутички. Зеленський також очікує, що Міноборони має "виконати обіцяне".

Важливо! У Міністерстві оборони раніше заявили, що напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, як і будь-які прояви насильства щодо представників Сил оборони. У відомстві наголосили, що всі мають бути рівними перед законом, а винні – нести відповідальність.

Нагадаємо, у Сихівському районі Львова протистояння між військовими та цивільними тривало з 21:00 до 02:30. За попередніми даними, конфлікт спалахнув після того, як працівники ТЦК затримали двох чоловіків. Невдовзі біля службового автомобіля зібрався натовп, який вимагав звільнити одного із затриманих.

У заворушеннях брали участь близько 200 осіб. Під час втручання правоохоронців один з учасників напав на заступника керівника районного управління поліції, завдавши йому травм. Крім того, під час інциденту пролунали постріли.