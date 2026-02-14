Дуже рідкісна отрута: аналізи показали, що опозиціонера Навального таки вбили

Лідер російської опозиції Олексій Навальний помер у в'язниці. Зʼясувалося, що його все таки вбили. Помер Навальний внаслідок отруєння смертельним токсином, знайденим у еквадорських древолазах.

Про це йдеться в спільній заяві Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини та Нідерландів.

Що показали аналізи щодо отруєння Навального?

Аналіз зразків остаточно підтвердили, що в організмі Олексія Навального був епібатидин – небезпечний токсин отруйних жаб-дротиків. Вони зустрічаються у Південній Америці, але в Росії таких земноводних немає.