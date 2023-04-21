Біля кордонів України літають два розвідники країн НАТО: за чим вони можуть стежити
У повітрі біля кордонів України помітили два розвідники країн НАТО. Літаки злетіли з території Румунії та Литви.
Літак італійських ВПС Gulfstream G550 AEW з позивним PERSE71 злетів з авіабази "Міхаіл Когальнічану" і баражує над Румунією вздовж узбережжя Чорного моря. Про це свідчать дані порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, пише 24 Канал.
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Літаки можуть стежити за ситуацією у Криму
Крім того, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS із позивним CL60 злетів з аеродрому Шауляй у Литві. Літак та веде розвідку над територією Румунії вздовж кордонів України та Молдови.
У 2020 році армія США почала використовувати літаки Bombardier Challenger 650 ARTEMIS (Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System) як літаки радіоелектронної розвідки.
Радіоелектронні засоби обох літаків-розвідників дають змогу стежити за ситуацією в акваторії Чорного моря, а також у тимчасово окупованому Криму.
Літаки країн НАТО патрулюють у Чорному морі, попри збиття американського дрона
- 14 березня у Чорному морі США потопили власний дрон MQ-9 Reaper після того, як його атакував російський літак Су-27. Російський винищувач пролетів близько до дрона, внаслідок чого MQ-9 Reaper зазнав пошкодження.
- Також зафіксовано, що російський Су-27 скидав на дрон паливо. США вирішили потопити дрон через пошкодження. У США інформували, що Росія знайшла уламки дрона, але у Вашингтоні зробили неможливим отримати розвіддані із залишків цього безпілотника.
- Попри інцидент між російським Су-27 та американським дроном MQ-9 Reaper, США заявили, що продовжать запускати свої безпілотники в акваторії Чорного моря.
- Додамо, що 24 березня над Чорним морем зафіксували проліт британського розвідувального літака Boeing RC-135. Також 28 березня над Чорним морем проводили розвідку два літаки НАТО. Мовиться про Boeing P-8A Poseidon і Lockheed EP-3E Aries II .