Біля кордонів України літають два розвідники країн НАТО: за чим вони можуть стежити

У повітрі біля кордонів України помітили два розвідники країн НАТО. Літаки злетіли з території Румунії та Литви.

Літак італійських ВПС Gulfstream G550 AEW з позивним PERSE71 злетів з авіабази "Міхаіл Когальнічану" і баражує над Румунією вздовж узбережжя Чорного моря. Про це свідчать дані порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, пише 24 Канал.

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Літаки можуть стежити за ситуацією у Криму

Крім того, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS із позивним CL60 злетів з аеродрому Шауляй у Литві. Літак та веде розвідку над територією Румунії вздовж кордонів України та Молдови.

Літак італійських ВПС Gulfstream G550 AEW / Скриншот

У 2020 році армія США почала використовувати літаки Bombardier Challenger 650 ARTEMIS (Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System) як літаки радіоелектронної розвідки.

Bombardier Challenger 650 ARTEMIS / Скриншот

Радіоелектронні засоби обох літаків-розвідників дають змогу стежити за ситуацією в акваторії Чорного моря, а також у тимчасово окупованому Криму.

Літаки країн НАТО патрулюють у Чорному морі, попри збиття американського дрона