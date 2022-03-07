Дві з чотирьох найбільших аудиторських фірм зупиняють роботу на ринку Росії та Білорусі

Через напад Росії на Україну ця держава стає ізгоєм на світовій арені. Тепер із ринку Росії та Білорусі, яка допомагала в нападі, пішли ще дві фірми.

Мовиться про великі аудиторські компанії. Зокрема, PwC та KPMG.

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PwC і KPMG розірвали зв'язки зі своїми підприємствами в Росії та Білорусі, ставши першими бухгалтерськими фірмами Великої четвірки, які залишили країни після вторгнення в Україну,

– заявили у повідомлені.

До російських клієнтів PwC входить найбільший російський банк – Сбєрбанк. Також державна нафтова компанія "Газпром" та Центральний банк Росії. Міжнародні клієнти, що працюють у країні, включають Mars, Toyota та Credit Suisse.



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