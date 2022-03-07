Дві з чотирьох найбільших аудиторських фірм зупиняють роботу на ринку Росії та Білорусі
Джерело:Finantial Times
Через напад Росії на Україну ця держава стає ізгоєм на світовій арені. Тепер із ринку Росії та Білорусі, яка допомагала в нападі, пішли ще дві фірми.
Мовиться про великі аудиторські компанії. Зокрема, PwC та KPMG.
До теми Південна Корея припиняє транзакції з російським Центробанком
PwC і KPMG розірвали зв'язки зі своїми підприємствами в Росії та Білорусі, ставши першими бухгалтерськими фірмами Великої четвірки, які залишили країни після вторгнення в Україну,
– заявили у повідомлені.
До російських клієнтів PwC входить найбільший російський банк – Сбєрбанк. Також державна нафтова компанія "Газпром" та Центральний банк Росії. Міжнародні клієнти, що працюють у країні, включають Mars, Toyota та Credit Suisse.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!