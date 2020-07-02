В Одесі на Молдаванці на перетині вулиць Скісної та Середньої провалилася дорога та в яму потрапили щонайменше дві машини. Інцидент стався внаслідок прориву трубопроводу вранці 2 липня.

Провалля на Молдаванці в Одесі: деталі

Яма утворилася на проїзній частині. За словами очевидців, провалля має досить значні розміри. В нього вже потрапили щонайменше два автомобілі: спершу – мікроавтобус, а трохи пізніше – ще й легковик. Про це пише місцеве видання "Думская".

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Зараз на цій ділянці – дуже багато бруду. Територію навколо місця інциденту обгородили стрічкою. Тут працюють комунальники. Два автомобілі, які провалилися, вже деблокували.

Дивіться відео провалу дороги на Молдаванці в Одесі

Причина провалу дороги

Видання "Пушкинская" пише, що провалля могло утворитися внаслідок прориву трубопроводу. Також дали про себе знати нещодавні дощі. Очевидці кажуть, що на місці інциденту вже добу сочилася вода з-під люка.

У патрульній поліції міста повідомили, що їм відомо про інцидент і екіпаж повинен оглянути його місце.

В Одесі на дорозі утворилася яма: провалилися дві машини (Фото: "Пушкинская", соцмережі)

У прес-службі "Інфоксводоканалу" сказали, що не знають, чи є пов'язаним провалля з розмиванням ґрунту внаслідок прориву у водопровідній або каналізаційній трубі. Згодом у Департаменті міського господарства уточнили, що інцидент стався о 7:00 через прорив водогону. І це призвело до підмивання дорожнього полотна.

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Зараз співробітники "Інфоксводоканалу" намагаються усунути протікання та наслідки прориву на вулиці Середній.

Місце провалу дороги в Одесі / Карта