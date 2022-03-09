Дві третини українців вважають простих росіян винними у війні в Україні

За даними всеукраїнського опитування, проведеного після тижня війни Росії проти України, 66% українців вважають, що прості росіяни винні в збройній агресії, а 30% – що не винні.

Опитування проводили 3 – 4 березня для Британського дослідницького агентства OРБ.

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Українці вважають винними у війні звичайних росіян / Інфографіка Info Sapiens

Більшість респондентів також відповіли, що проти офіційного визнання частиною Росії раніше окупованих районів Донбасу та проти офіційного визнання Криму частиною Росії.

Інформаційна довідка про опитування

Опитування проводилося 3 – 4 березня 2022 року. Вибірка дослідження складає 1024 респонденти. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення.

Опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Воно також не охоплює українців, що виїхали за кордон.

Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

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