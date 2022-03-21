Двірцевий переворот неможливий, – Бабченко сказав, що насправді може розвалити Росію

Російська еліта нібито планує скинути Путіна шляхом отруєння або "нещасного випадку". Журналіст Аркадій Бабченко переконаний, що механізм розвалу в Росію може запустити лише економіка.

За його словами, "двірцевий переворот" в Росії зараз неможливий. Про це Бабченко сказав в ефірі 24 каналу.

До слова Отруєння, хвороба, нещасний випадок: російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна

"Розмови про те, що Путіна треба отруїти, там вже тривають років 20. Хтось йде коридором і каже: "Путін задовбав, я за нього втратив те і те, треба отруїти його". Це приблизно такий рівень планування замаху на Путіна, який там може бути зараз. І то не факт", – зазначив він.

Говорити про якісь змови важко, каже Бабченко. "Тільки глянути, на якій відстані Путін тримає біля себе найближче оточення, це 6 –7 метрів. А путінська охорона – це реально віддані йому собаки, які будуть за нього рвати і вмирати", – додав журналіст.

Механізм розвалу в Росії завжди запускала тільки економіка. Так було в 1917 році, так було 1991, так буде і зараз,

– наголосив Аркадій Бабченко.

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