З окупації повернули хлопця, маму якого вбили росіяни

В Україну вдалося повернутися з тимчасово окупованої території ще двох дітей. Серед них є сирота.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

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З окупації повернули ще двох дітей

Маму хлопця, якого вдалося повернути з окупації, вбили російські військові.

Щоб врятувати дитину, його родичка звернулася по допомогу – і хлопця вдалося евакуювати. Наразі він у безпеці, йому підшукують родину, яка забезпечить належу турботу і підтримку,

– повідомив Єрмак.

Також врятувати із російської окупації вдалося дівчину разом із матір'ю.

Вони довгий час не могли виїхати через обмеження окупаційної влади.

"Тепер вони вдома – на підконтрольній Україні території", – резюмував голова ОП.

Нагадаємо, що днями пройшла ще одна така евакуаційна місія. Тоді вдалося повернути трьох дітей. Серед них була донька українського захисника, яка через жахи окупації перестала розмовляти.

Врятувати українських дітей вдається у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.